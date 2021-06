Coronavirus : Record de contaminations en 24 heures au Brésil

Crédit photo © Reuters

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Le Brésil a enregistré un record de 115.228 nouveaux cas confirmés de coronavirus au cours des dernières 24 heures, a déclaré mercredi le ministère de la Santé, alors que l'épidémie montre de nouveaux signes d'accélération malgré les efforts de vaccination qui commencent à porter leurs fruits.

Le Brésil a enregistré le nombre de décès dus au COVID-19 le plus élevé au monde en dehors des Etats-Unis, avec plus d'un demi-million de vies perdues, selon le décompte officiel du ministère.

Mais alors que la situation s'améliore aux Etats-Unis et dans la plupart des pays riches grâce à des taux de vaccination plus élevés, le Brésil et nombre de ses voisins d'Amérique du Sud ont connu ce mois-ci leurs plus graves vagues épidémiques.

(Pedro Fonseca; version française Camille Raynaud)