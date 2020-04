Coronavirus: Près de 5.400 décès en France, dont 884 dans les Ehpad

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a enregistré 5.387 décès dus au coronavirus depuis l'apparition de l'épidémie, dont 4.503 dans les hôpitaux et 884 dans les établissements sociaux et médico-sociaux, a annoncé jeudi le directeur général de la santé.

Le nombre de personnes hospitalisées a augmenté en 24 heures de 1.607 (+6,5%) pour atteindre 26.246. Parmi ces patients, 6.399 sont en réanimation (contre 6.017 mercredi), alors que la capacité totale en lits de réanimation a été portée dans le pays à plus de 9.000, a précisé Jérôme Salomon.

Cet indicateur, rappelle régulièrement Jérôme Salomon, est capital pour mesurer les effets du confinement général de la population mis en place le 17 mars dernier.

"Le délai d'apparition des formes graves pourrait être autour de 15 jours, jusqu'à 17-18 jours, cela veut dire qu'on est à peu près à cette période par rapport au début du confinement", a précisé jeudi le directeur général de la santé.

"A la fin de la semaine ou au cours du week-end, on devrait commencer à avoir un impact (du confinement) sur les admissions à l'hôpital, sur les admissions en réanimation en particulier."

Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, la DGS a également fourni un bilan - encore provisoire - des décès survenus dans les établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Ces données, faisant état de 884 décès, sont partielles et "toujours en consolidation", a souligné Jérôme Salomon.

"Nous avons mis en place un dispositif spécifique de signalement testé depuis le 28 mars qui monte progressivement en charge pour avoir une remontée des données issues de l'ensemble des Ehpad", a-t-il expliqué.

"Actuellement, l'ensemble des établissements de type Ehpad n'a pas encore réalisé la totalité des remontées des cas et des décès. Nous avons 7.400 Ehpad et 10.600 structures au total."

"Nous constatons 14.638 cas confirmés ou possibles d'infection par Covid et nous déplorons ce soir 884 décès survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux et rattachés à l'infection Covid", a-t-il encore précisé.

Concernant les personnes hospitalisées en réanimation, Jérôme Salomon a déclaré que 35% d'entre eux avaient moins de 60 ans, 60% entre 60 et 80 ans. "Quatre-vingt-dix personnes en réanimation ont moins de 30 ans", a-t-il relevé.

Quant au nombre de personnes sorties guéries de l'hôpital, il s'élève à 12.428, soit 1.493 personnes supplémentaires en 24 heures.

(Marc Angrand et Jean-Stéphane Brosse)