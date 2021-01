Coronavirus: Près de 20.000 cas supplémentaires en France en 24 heures

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'agence Santé publique France a fait état mardi de 19.753 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, soit plus de 16.000 de plus que la veille, mais les chiffres sont souvent très inférieurs le lundi.

Trois cent soixante-deux décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés, ce qui porte le bilan français à 68.802 morts depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement hospitalisés s'élève à 24.737 et 2.688 se trouvent en réanimation, ce qui fait respectivement 109 de moins et 12 de plus que lundi. Sur ce total, 1.653 ont été admis au cours des 24 dernières heures et 257 ont été placés en réanimation.

La Direction générale de la santé a quant à elle annoncé que près de 190.000 personnes avaient été vaccinées à ce stade.

(Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)