Coronavirus: Plus de 60.000 Français rapatriés sur 130.000

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Plus de 60.000 Français sur les 130.000 bloqués à l'étranger en raison de l'épidémie de coronavirus qui a conduit certains pays à fermer leur espace aérien et les aéroports, ont été rapatriés à ce stade, a annoncé lundi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

"Au Maroc, plus de 140 vols organisés dans la semaine écoulée ont permis le retour de plus de 20.000 Français vers la France", a-t-il précisé dans un communiqué. "En Tunisie et en Algérie, ce sont plus de 10.000 de nos compatriotes qui ont pu rentrer sur le territoire national."

"Des vols commerciaux spéciaux ont aussi pu être organisés au Portugal et en Espagne ces derniers jours et ont permis le retour de plusieurs centaines de personnes", a-t-il poursuivi, faisant également état du retour de 300 Français du Pérou et de celui à venir de 400 autres en provenance des Philippines.

