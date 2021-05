Coronavirus: Plus de 400.000 nouveaux cas enregistrés en Inde, la deuxième vague s'amplifie

Crédit photo © Reuters

par Sankalp Phartiyal et Alasdair Pal

NEW DELHI (Reuters) - L'Inde a enregistré plus de 400.000 nouveaux cas de Covid-19 pour la première fois samedi alors que le pays doit faire face à une deuxième vague dévastatrice de contaminations et un manque de vaccins disponibles dans certaines régions qui retarde la campagne de vaccination.

Les autorités ont recensé 401.993 cas supplémentaires au cours des dernières 24 heures après plus de dix journées consécutives à plus de 300.000 nouveaux cas. Les décès ont par ailleurs augmenté de 3.523 portant le bilan total à 211.853, selon les données publiées par le ministère indien de la santé.

Le bond des contaminations a submergé les hôpitaux, les morgues et les crématoriums et alors que l'Inde est le plus grand producteur mondial de vaccins, la pénurie de doses dans certaines régions a ralenti l'ouverture de la vaccination à tous les adultes.

Le Bengale-Occidentale était ainsi dans l'incapacité de lancer la campagne destinée aux adultes de 18 à 45 ans en raison de stocks insuffisants. La région a appelé le gouvernement fédéral à fournir davantage de doses, a déclaré un responsable régional des services de santé qui a requis l'anonymat.

Arvind Kejriwal, responsable du gouvernement local de Delhi qui a été durement touché, a appelé vendredi la population à ne pas faire la queue devant les centres de vaccination, promettant que des vaccins supplémentaires arriveraient "demain ou le jour d'après".

L'Inde a reçu 150.000 doses du vaccin Spoutnik-V en provenance de Russie et des millions de doses supplémentaires vont suivre, a déclaré samedi un porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères.

Le manque d'oxygène pose d'importantes difficultés dans les hôpitaux.

LES SIGNAUX D'AVERTISSEMENT IGNORÉS

A l'hôpital Batra à New Delhi, huit personnes dont un médecin sont mortes samedi, selon des médias locaux, après épuisement des stocks d'oxygène dans l'établissement.

Dans l'Etat du Gujarat, au moins 18 personnes, dont deux soignants, sont mortes dans un incendie survenu vendredi soir dans un hôpital accueillant des malades du Covid-19.

Le nombre de cas a bondi dans le pays depuis le début du mois d'avril. Certains experts ont mis en cause des rassemblements religieux de masse ainsi que des rassemblements politiques pour expliquer la gravité de la deuxième vague en Inde qui a pris le gouvernement par surprise.

Un groupe de conseillers scientifiques mis en place par le gouvernement de Modi avaient prévenu les autorités début mars de la progression d'un nouveau variant plus contagieux, ont dit à Reuters cinq scientifiques appartenant à ce groupe.

Selon quatre de ces scientifiques, en dépit des avertissements, le gouvernement fédéral n'a pas mis en place de restrictions conséquentes pour empêcher la propagation de l'épidémie.

Des millions de personnes, pour la plupart non masquées, ont participé à des rassemblements religieux et à des meetings politiques.

Le président américain Joe Biden a imposé vendredi des restrictions au voyageurs en provenance d'Inde qui prendront effet mardi.

(Avec Adnan Abidi et Aditya Kalra à New Delhi, Amit Dave et Sumit Khanna à Ahmedabad, Jatindra Dash à Bhubaneswar et Subrata Nagchoudhury à Kolkata version française Camille Raynaud et Gwénaëlle Barzic)