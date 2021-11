Coronavirus : Plus de 37.000 nouveaux cas en France

PARIS (Reuters) - La France a enregistré samedi plus de 37.000 nouveaux cas de contamination par le coronavirus et une nouvelle augmentation nette marquée des admissions en services de soins critiques de patients atteints du COVID-19, montrent les chiffes des autorités sanitaires.

Aucun cas de variant Omicron du coronavirus n'a pour l'heure été annoncé, alors que des cas d'infection par ce variant classé "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont été signalés en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie, ainsi que probablement aux Pays-Bas.

Le ministère de la Santé a toutefois recommandé la mise à l'isolement de toute personne contact à risque d'un cas possible ou d'un cas confirmé du variant, même vaccinée, dans un texte envoyé aux établissements et professionnels de santé dont l'AFP a obtenu copie.

Ces personnes doivent être considérées comme 'contact à risque élevé' et placées en quarantaine, indique le texte.

Jusqu'ici, les cas contact d'une personne infectée ne devaient s'isoler que lorsqu'ils n'étaient pas intégralement vaccinés ou qu'ils étaient immunodéprimés.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens d'infection en France, qui compte plus de 50 millions d'habitants doublement vaccinés (75,4% de la population totale), s'est élevé samedi à 37.218, contre 34.436 la veille, et 22.678 une semaine plus tôt.

Le nombre de personnes en soins critiques a augmenté de 54, après une hausse de 64 vendredi, pour s'établir à 1.617.

Le bilan de l'épidémie de COVID-19 en France atteint désormais 118.871 morts.

(Jean-Stéphane Brosse)