Coronavirus: Plus de 18.000 cas par jour en moyenne, plus de 2.800 patients en réanimation

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le nombre moyen de contaminations quotidiennes dues au coronavirus calculé sur sept jours a atteint lundi un niveau sans précédent depuis le 24 novembre en France avec 18.270 cas, tandis que celui des patients en réanimation est passé au-dessus du seuil des 2.800.

L'agence Santé publique France a fait état de 3.736 nouvelles contaminations en 24 heures, soit près de 13.000 de moins que la veille, mais les chiffres du lundi sont souvent très inférieurs à ceux des autres jours.

Quatre cent quatre décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés, ce qui porte le bilan français à 70.686 morts depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement hospitalisés s'élève à 25.619 et 2.813 se trouvent en réanimation, ce qui fait respectivement 350 et 37 de plus que dimanche. Sur ce total, 1.659 ont été admis au cours des 24 dernières heures et 254 ont été placés en réanimation.

(Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)