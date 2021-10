Coronavirus : Plus de 1,5 million de Français ont eu un rappel vaccinal, "pas suffisant" selon Véran

PARIS (Reuters) - Plus de 1,5 million de Français ont reçu une injection de rappel du vaccin contre le COVID-19, un niveau insuffisant pour garantir une protection dans la durée contre le virus, a déclaré mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Le gouvernement a lancé le mois dernier une campagne de rappel vaccinal pour les personnes âgées de 65 ans et plus, et dont la dernière injection remonte à au moins six mois. Cette campagne a depuis été élargie aux professionnels qui prennent en charge ou accompagnent les personnes vulnérables et à l'entourage des personnes immunodéprimées.

Selon ces critères, le rappel concerne à terme 22 millions de Français, a indiqué sur Franceinfo Olivier Véran.

"Aujourd'hui, ça fait environ 4,5 millions-5 millions de personnes à l'heure à laquelle je vous parle, mais chaque jour il y a de plus en plus de Français qui sont à six mois de leur dernière injection et qui sont appelés à avoir ce rappel", a-t-il déclaré.

"On est à un peu plus de 1,5 million sur les 4,5 millions, c'est-à-dire un tiers. C'est mieux que chez les voisins, ce n'est clairement pas suffisant pour garantir dans la durée le niveau de protection immunitaire contre le virus", a poursuivi le ministre.

Olivier Véran a appelé les personnes concernés par le rappel à se faire vacciner sans attendre dès lors qu'elles le peuvent.

"C'est le plus grand risque qu'on court aujourd'hui. C'est que s'il y avait une nouvelle vague épidémique, on ait à nouveau un impact sanitaire avec des gens qui étaient protégés et qui ne le seraient plus", a-t-il dit.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)