Coronavirus : Plus d'un million de cas et 53.000 morts au monde

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le bilan mondial de l'épidémie due au coronavirus a dépassé le million de cas et les 53.000 morts, selon un décompte de Reuters établi vendredi à 02h00 GMT.

Il a fallu 76 jours à compter du 10 janvier pour atteindre 500.000 cas, mais huit ont suffi pour que ce chiffre double.

Les Etats-Unis en compte 240.000 à eux seuls, l'Europe représente plus de la moitié du total, 100.000 ont été signalés en Asie de l'Est et 80.000 au Moyen-Orient.

En France, plus de 1.300 décès supplémentaires ont été dénombrés jeudi dans les hôpitaux et les Ehpad, dont le bilan n'était jusqu'ici pas pris en compte, ce qui porte le total à 5.387 morts.

"A la fin de la semaine ou au cours du week-end, on devrait commencer à avoir un impact (du confinement) sur les admissions à l'hôpital, sur les admissions en réanimation en particulier", a déclaré le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

L'Espagne a quant à elle dépassé les 10.000 morts, tandis que l'Italie, qui représente près du tiers du bilan mondial, approche les 14.000. Le nombre quotidien de nouveaux cas est toutefois en baisse dans les deux pays, ce qui semble témoigner d'une stabilisation de l'épidémie.

La même évolution a été observée en Iran.

Environ 20% des patients atteint sont rétablis et 93,8% d'entre eux se trouvent en Chine, où le pic de l'épidémie a été atteint vers la mi-février.

(Cate Cadell, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)