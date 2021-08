Coronavirus: Pic des infections et hospitalisations aux Etats-Unis avec le variant Delta

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus et d'hospitalisations dues à la crise sanitaire aux Etats-Unis se sont établis à un pic de six mois, alimentées par la propagation rapide du variant Delta, principalement dans des régions où le taux de vaccination demeure faible.

A l'échelle nationale, quelque 100.000 nouvelles infections ont été recensées en moyenne au cours des trois derniers jours, soit une hausse de 35% sur une semaine, selon un décompte de données officielles effectué par Reuters.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 40%, tandis que le nombre de décès a enregistré une hausse de 18% au cours de la semaine écoulée.

(Reportage Maria Caspani à New York et Lisa Shumaker à Chicago; version française Jean Terzian)