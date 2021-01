Coronavirus : Pas de reconfinement prévu à ce stade, assure le gouvernement français

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Aucun reconfinement n'est prévu à ce stade en France pour faire face à la nouvelle vague de l'épidémie de COVID-19, a assuré lundi le porte-parole du gouvernement.

"On a montré depuis le début de cette crise qu'on avait un suivi au jour le jour et qu'on prenait toujours les mesures nécessaires à la protection des Français", a déclaré Gabriel Attal sur l'antenne d'Europe 1.

"A ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu mais on suit évidemment la situation avec attention", a-t-il poursuivi.

"On voit ce qu'il se passe autour de nous où un certain nombre de pays ont dû reconfiner, la circulation du virus y est parfois deux à trois fois plus importante que chez nous parce que les Français ont fait beaucoup d'efforts et qu'on a pris des décisions très tôt, mais il ne faut surtout pas baisser la garde. Evidemment, on continuera à prendre les mesures nécessaires."

Le couvre-feu instauré pour ralentir la progression de l'épidémie a été avancé dimanche à 18 heures dans huit département supplémentaires. Quinze autre l'étaient déjà depuis le 2 janvier.

