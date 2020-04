Coronavirus: Pas d'accord à l’Eurogroupe sur la réponse économique à la crise

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro ont annoncé mercredi n'être pas parvenus à ce stade à trouver un accord sur les mesures à prendre pour faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus.

Selon des sources diplomatiques, l'échec de la réunion entamée mardi à 14h30, qui porte sur un ensemble de mesures représentant plus de 500 milliards d'euros, est dû à des divergences entre l'Italie et les Pays-Bas au sujet de la mutualisation de dette.

"Après 16 heures de négociations, pas d’accord à l’#Eurogroupe sur la réponse économique à la crise du #coronavirus. Nous reprenons demain", écrit le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Lemaire sur Twitter.

"Avec @OlafScholz, nous appelons tous les États européens à être à la hauteur des enjeux exceptionnels pour parvenir à un accord ambitieux", ajoute-t-il, parlant de son homologue allemand.

"En cette heure difficile, l'Europe doit se rapprocher. En collaboration avec Bruno Le Maire, j'appelle donc tous les pays de la zone euro à ne pas refuser de résoudre ces problèmes financiers difficiles et à faciliter un bon compromis pour tous les citoyens", dit Olaf Scholz sur le même canal.

Selon Mario Centeno, président de l'Eurogroupe, un accord était proche, "mais nous n'y sommes pas encore", a-t-il regretté. "J'ai suspendu l'Eurogroupe et (nous reprendrons) demain.".

L'Italie et l'Espagne, pays de la zone euro les plus lourdement frappés par la pandémie, sont aussi les plus fervents partisans de la création de "coronabonds", des obligations mutualisées qui permettraient de financer une relance de l'activité économique par de la dette européenne.

La France et six autres pays plaident également en faveur de ce nouvel "instrument de dette commun émis par une institution européenne pour lever des fonds sur le marché". L'idée a été exposée dans une lettre que ces neuf Etats ont diffusée le 25 mars dernier.

LES NÉERLANDAIS DISENT 'NON'

Les Pays-Bas, l'Allemagne et d'autres Etats comme la Finlande s'opposent toutefois à cette mutualisation. Ils notent que tous les membres de la zone euro ont encore accès à des taux bas sur le marché obligataire et que les règles communautaires encadrant les déficits budgétaires ont été levées le temps de la pandémie, ce qui leur laisse davantage de marge.

"Les Italiens veulent qu'une référence à la mutualisation de la dette en tant que possible instrument de recouvrement soit davantage examinée à l'avenir. Les Néerlandais disent 'non'", a-t-on déclaré de source diplomatique.

D'autres pistes sont également à l'étude, à commencer par le recours au Mécanisme européen de stabilité (MES) - dispositif de gestion des crises financières mis en place en 2012 - qui permettrait de débloquer des lignes de crédit allant jusqu'à 2% du PIB d'un pays qui solliciterait cette aide, soit, au total, 240 milliards d'euros. Des divergences persistent toutefois quant aux conditions d'attribution de ces prêts.

Pour ses partisans, le recours au MES constitue une alternative valable à l'émission de coronabonds.

Les Etats-membres envisagent en outre d'apporter 25 milliards d'euros de garanties à la Banque européenne d'investissement (BEI) qui lui permettrait d'accorder en retour jusqu'à 200 milliards de prêts additionnels.

La troisième piste qui semble retenue à ce stade porte sur la proposition de la Commission européenne de lever 100 milliards d'euros sur le marché, garantis par les Vingt-Sept, pour financer un mécanisme de chômage partiel où les Etats prendraient en charge une partie des salaires.

La création proposée par la Commission et les Pays-Bas d'un fonds d'urgence de 20 milliards d'euros pour l'achat d'équipements médicaux et de produits de santé constitue la dernière piste que les ministres devraient approuver ce mardi.

(Henri-Pierre André, Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)