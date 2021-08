Coronavirus: Pas assez de données pour recommander l'administration de rappels, dit l'EMA

Crédit photo © Reuters

par Francesco Guarascio

BRUXELLES (Reuters) - Il n'y a pas assez de données pour recommander l'administration d'une troisième dose de vaccin contre le COVID-19, a déclaré vendredi l'Agence européenne des médicaments (EMA), après que plusieurs pays de l'UE ont annoncé le déploiement d'une campagne de rappels pour les plus vulnérables à partir de septembre.

"Il est actuellement trop tôt pour confirmer si et quand une dose de rappel pour les vaccins COVID-19 sera nécessaire, car il n'y a pas encore assez de données provenant des campagnes de vaccination et des études en cours pour comprendre combien de temps durera la protection vaccinale", a souligné l'Agence, confirmant une précédente annonce faite mi-juillet.

Les déclarations de l'EMA font écho à celles formulées mercredi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS): "Nous ne savons toujours pas comment, quand et si une dose de rappel sera nécessaire", a déclaré un porte-parole de l'OMS lors d'une conférence de presse.

L'OMS a également appelé à suspendre l’administration de rappels de vaccin contre le COVID-19 jusqu’à fin septembre, a minima, afin de réduire l’écart dans les campagnes de vaccination entre les pays riches et les pays pauvres.

Selon un document interne de l'OMS daté du mois de juin et consulté par Reuters, l'agence considérait l'administration de rappels annuels pour les plus vulnérables comme le scénario le plus probable, mais craignait que cela ne contraigne les pays plus pauvres à devoir attendre plus longtemps pour avoir accès aux vaccins.

L'Allemagne a annoncé lundi son intention d'administrer à partir du mois de septembre un rappel vaccinal aux personnes vulnérables comme les retraités ou les individus présentant des déficits immunitaires.

En France, Emmanuel Macron a annoncé jeudi la mise en place pour la rentrée prochaine d'une campagne vaccinale de rappel de vaccin anti-COVID-19 pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles.

