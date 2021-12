Coronavirus : Omicron pourrait représenter 80% des cas au Portugal d'ici la fin de l'année

LISBONNE, 17 décembre (Reuters) - Le gouvernement portugais estime que les infections dues au variant Omicron du COVID-19 doublent tous les deux jours et pourraient représenter 80% des cas dans le pays d'ici la fin du mois, a déclaré vendredi la ministre de la Santé Marta Temido.

La prévalence actuelle d'Omicron au Portugal est d'environ 20%, a dit Maria Temido lors d'une conférence de presse.

Ce taux signifierait que beaucoup plus de personnes ont contracté le variant du virus que le dernier décompte officiel de 69 cas de contamination confirmés ne le montre.

Le taux "pourrait être de 50% pendant la semaine de Noël et de 80% pendant la dernière semaine de l'année", a ajouté la ministre portugaise.

Le pays, qui a l'un des taux de vaccination contre le COVID-19 les plus élevés au monde, a signalé 5.800 nouvelles infections mercredi, la hausse quotidienne la plus forte depuis début février. Le nombre de décès et d'hospitalisations reste toutefois bien moindre par rapport aux niveaux observés durant cette période.

Maria Temido n'a pas annoncé de nouvelles mesures mais a déclaré qu'il fallait en faire davantage pour contrôler la contagion et que les prochains jours seraient décisifs pour comprendre l'impact de ce nouveau variant.

Au Portugal, le port du masque est redevenu obligatoire dans les espaces fermés et les voyageurs, même vaccinés, ont l'obligation de présenter un test négatif pour entrer dans le pays.

Le Premier ministre Antonio Costa a déclaré jeudi que ces restrictions pourraient être étendues à mesure qu'Omicron se propage. (Reportage Patrícia Vicente Rua; version française Elena Vardon)