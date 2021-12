Coronavirus : Omicron devrait être majoritaire en France entre Noël et le Nouvel An (Véran)

PARIS, 22 décembre (Reuters) - Le variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19 représente actuellement entre 20% et 30% des contaminations en France et il devrait devenir majoritaire entre Noël et le Nouvel An, a déclaré mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur BFMTV et RMC.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)