Coronavirus : Nouvelle hausse en Chine du nombre de cas quotidiens

SHANGHAI/PEKIN (Reuters) - La Chine a fait état vendredi de son plus grand nombre quotidien de cas confirmés de contamination au coronavirus depuis plus de dix mois, du fait d'une flambée épidémique dans le nord-est du pays où plus de 28 millions d'habitants ont été placés en confinement par crainte d'une nouvelle vague nationale.

La commission nationale de la santé a dit avoir recensé 144 infections au cours des vingt-quatre dernières heures, contre 138 un jour plus tôt, ce qui constitue un record depuis le 1er mars dernier quand 202 nouveaux cas avaient été enregistrés.

Dans son point quotidien, l'autorité sanitaire a précisé que, parmi ces nouveaux cas, 135 étaient des transmissions locales dont une grande partie (90) dans la province du Hebei, qui borde la capitale Pékin et connaît une flambée des infections.

Si les récents bilans quotidiens restent inférieurs à ceux rapportés au plus fort de l'épidémie, début 2020, les autorités chinoises ont placé ce mois-ci en confinement plus de 28 millions d'habitants dans le cadre d'un ensemble de mesures drastiques destinées à enrayer la propagation du virus.

Les autorités exhortent la population à ne pas effectuer de déplacements non-essentiels et à ne pas voyager lors des vacances du Nouvel an lunaire le mois prochain, période durant laquelle des centaines de millions de personnes ont pour habitude de voyager.

La commission nationale de la santé a recensé 87.988 infections et 4.635 morts en Chine continentale depuis le début de l'épidémie. Aucun décès supplémentaire n'a été signalé vendredi.

