Coronavirus : nouveau couvre-feu instauré en Martinique

PARIS (Reuters) - Le couvre-feu sera rétabli à 20h00 en Martinique à compter du mercredi 8 décembre en raison de la dégradation de la situation sanitaire, a annoncé mardi le préfet de Martinique.

"La situation sanitaire en Martinique se dégrade de plus en plus avec des indicateurs épidémiologiques préoccupants et un système sanitaire sous tension", était-il indiqué dans un communiqué.

Le couvre-feu sera mis en place pour deux semaines et les déplacements devront être justifiés d'un motif impérieux d'ordre familial, de santé ou professionnel, était-il précisé.

Un couvre-feu visant à limiter le risque de trouble à l'ordre public est actuellement en vigueur entre 19h00 et 5h00 en Martinique, il doit expirer au matin du mercredi 8 décembre.

(Rédigé par Camille Raynaud)