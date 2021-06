Coronavirus : Moscou prolonge les restrictions sanitaires et ferme sa "fan-zone" de l'Euro

MOSCOU (Reuters) - La ville de Moscou va prolonger les restrictions sanitaires imposées cette semaine jusqu'au 29 juin face à une recrudescence des cas de COVID-19, a déclaré vendredi le maire Sergueï Sobianine.

Ces mesures comprennent l'interdiction d'organiser des événements publics réunissant plus de 1.000 personnes, la fermeture des cafés et des restaurants pendant la nuit et la fermeture de la "fan-zone" mise en place pour l'Euro 2021, a déclaré Sobianine sur son blog.

Le maire a déclaré jeudi que la capitale faisait face à un nouveau variant du coronavirus plus agressif et plus contagieux.

Selon le dernier bilan officiel publié vendredi, les nouveaux cas journaliers d'infection au coronavirus dans la capitale russe ont atteint 9.056, soit le chiffre le plus élevé enregistré depuis le début de la pandémie.

Les nouveaux cas à Moscou ont triplé lors de deux dernières semaines, d'après les données officielles.

Les autorités de Moscou ont rendu la vaccination obligatoire pour les salariés en première ligne et ont annoncé une semaine chômée pour endiguer la propagation de coronavirus. Les entreprises reprendront le travail lundi.

