Coronavirus: Moins de cas en Afrique du Sud, qui lève des restrictions

JOHANNESBOURG (Reuters) - L'Afrique du Sud a levé dimanche des restrictions sur la vente d'alcool en semaine et la circulation des personnes entre provinces alors que son président, Cyril Ramaphosa, a estimé que la troisième vague du coronavirus dans le pays pourrait avoir atteint son pic.

Le pays le plus industrialisé d'Afrique, qui représente plus d'un tiers du total des infections au COVID-19 et 40% des décès liés à la maladie du continent, a connu une troisième vague épidémique au cours du dernier mois, liée au variant Delta, mais a enregistré une baisse du nombre de nouveaux cas ces derniers jours.

"Les derniers chiffres suggèrent que nous avons largement dépassé le pic de la troisième vague d'infections", a déclaré Cyril Ramaphosa dans un discours télévisé, tout en soulignant que certaines provinces connaissaient toujours une augmentation des cas.

Le chef de l'Etat a par conséquent abaissé à trois le niveau de restrictions du pays - qui en compte cinq -, ce qui permet une circulation des populations entre provinces pour leurs loisirs.

Le couvre-feu est en outre désormais fixé à 22 heures, une heure plus tard que précédemment, et la vente d'alcool dans les points de vente au détail est à nouveau autorisée en semaine, de même que dans les restaurants.

Les restrictions en matière de rassemblements intérieurs et extérieurs sont cependant maintenues.

Après avoir atteint un pic d'environ 26.500 nouveau cas par jour début juillet, les infections sont tombées à une moyenne quotidienne d'environ 12.000 en Afrique du Sud au cours de la semaine passée.

