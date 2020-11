Coronavirus : Moins de 4.500 contaminations en 24 heures en France, mais plus de 500 morts

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a enregistré 4.452 contaminations par le nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan quotidien le plus faible depuis le 28 septembre, montrent les chiffres publiés lundi par les autorités sanitaires.

Au total, 2.144.660 personnes ont été infectées depuis le début de l'épidémie en France et 49.232 sont mortes, avec 500 décès recensés en 24 heures dans les hôpitaux.

Le nombre de nouvelles contaminations annoncé le lundi est généralement plus faible que le reste de la semaine, moins de tests étant effectués le dimanche. Le ralentissement de l'épidémie est néanmoins confirmé par la moyenne des nouveaux cas positifs sur sept jours, qui, à 21.918, est au plus bas depuis le 17 octobre, date de l'entrée en vigueur d'un couvre-feu dans plusieurs villes avant le reconfinement national imposé deux semaines plus tard.

Cette moyenne a atteint un pic à 54.440 le 7 novembre.

La décrue à l'oeuvre depuis une semaine dans les hôpitaux se poursuit lentement, avec 31.481 patients atteints du COVID-19, dont 4.454 dans les services de réanimation, soit respectivement 73 et 55 de moins que dimanche.

Le président de la République Emmanuel Macron devrait annoncer lors d'une allocution télévisée mardi soir un assouplissement progressif du confinement.

Cet assouplissement devrait se faire en trois étapes à partir du 1er décembre, puis avant les fêtes de fin d'année et enfin en janvier 2021, a précisé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

(Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey, avec Benoît van Overstraeten)