Coronavirus : Mesures de précaution à Londres et au Parlement européen

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Après la France, le gouvernement britannique a recommandé mardi à tous ses ressortissants ayant séjourné dans le nord de l'Italie touchée par une flambée de nouveau coronavirus de s'isoler s'ils présentent des symptômes grippaux.

Le Parlement européen a également conseillé à ses employés qui se sont rendus en Lombardie, dans le Piémont, en Emilie-Romagne et en Vénétie - ainsi qu'en Chine, à Singapour et en Corée du Sud - au cours des 14 derniers jours de rester confinés chez eux.

L'Union européenne a déjà recommandé fin janvier à son personnel de suspendre tout voyage "non essentiel" en Chine.

Les autorités lombardes et vénétiennes ont fermé écoles, universités, musées et cinémas pour une durée d'au moins une semaine après avoir recensé ces derniers jours plus de 220 cas de contamination au coronavirus Covid-19, ainsi que sept décès.

A Londres, le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a précisé que les personnes de retour des régions d'Italie placées en quarantaine devaient s'isoler même si elles ne présentent pas de symptômes grippaux.

La recommandation est également valable pour les zones en quarantaine en Corée du Sud, la province chinoise du Hubei et l'ensemble de l'Iran.

En France, le ministre de la Santé Olivier Véran a recommandé lundi le port du masque pour les personnes ayant séjourné en Chine, à Singapour, en Corée du Sud, en Lombardie et en Vénétie, ce pendant les 14 jours ayant suivi leur retour.

Le ministère de l'Education a également demandé aux parents d'élèves ayant séjourné dans ces pays ou régions de garder leur enfant à la maison pendant 14 jours.

(Hyonhee Shin et Josh Smith, version française Jean-Stéphane Brosse)