Coronavirus : Macron détaille la stratégie de vaccination en France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une première campagne de vaccination contre le coronavirus sera conduite en France probablement fin décembre-début janvier sur les publics "les plus sensibles" avant une deuxième vague "plus large et grand public" qui s'ouvrira vraisemblablement au printemps, a annoncé mardi Emmanuel Macron.

La première phase pourra débuter dès homologation des candidats vaccins, soit "vraisemblablement entre fin décembre et début janvier", a précisé le chef de l'Etat, qui s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre belge Alexander de Croo.

"Et on aura vraisemblablement une deuxième vague de vaccination qui s'ouvrira quelque part entre avril et juin qui elle sera plus large et plus grand public et qui ira vers une stratégie de vaccination du plus grand nombre", a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat a réaffirmé que le vaccin ne serait pas obligatoire, mais les autorités espèrent susciter l'adhésion grâce à "une stratégie de conviction et de transparence", a-t-il dit.

La Haute autorité de santé (HAS) a préconisé lundi une campagne de vaccination en plusieurs phases successives, avec notamment une première phase réservée aux résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

La deuxième phase, recommandée par la HAS, concerne les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que certains membres du personnel de santé.

Les personnes résidentes en Ehpad et leur personnel représentent une population de 840.000 individus.

(Henri-Pierre André et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)