Coronavirus : Louvre, Acropole, la culture touchée de plein fouet en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Du Louvre à l'Acropole, les institutions culturelles européennes sont touchées de plein fouet par la crise du coronavirus à mesure que les gouvernements interdisent des regroupements de population de plus en plus restreints.

En France, où le Premier ministre Edouard Philippe a interdit tout rassemblement de plus de 100 personnes, le musée du Louvre, le plus visité au monde, a annoncé sa fermeture à compter de vendredi 18h00 et jusqu'à nouvel ordre.

Le château de Versailles, les musées d'Orsay et de l'Orangerie ont également fermé leurs portes, conformément aux consignes gouvernementales, tout comme le célèbre cabaret parisien du Moulin Rouge.

Après l'Olympia, qui a annulé mercredi tous ses spectacles et sa fermeture jusqu'au 15 avril, prenant acte de l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes, d'autres salles de concert parisiennes plus petites ont dù revoir à leur tour vendredi leur calendrier.

C'est le cas du Trabendo, d'une capacité de 700 places, qui a reporté tous ses concerts jusqu'au 31 mars au moins, ou de la Gaîté Lyrique, qui a annoncé sa fermeture jusqu'au 6 avril.

En Grèce, tous les musées et sites archéologiques comme l'Acropole seront fermés jusqu'à la fin mars, a annoncé vendredi le ministère de la Culture.

En Allemagne, le gouvernement a promis vendredi une aide financière aux artistes, créateurs, institutions culturelles privées et sociétés du secteur de l'événementiel affectées par les conséquences de l'épidémie, sans donner de détails sur le montant.

La Philharmonie de Berlin a annulé tous ses concerts en salle jusqu'au 19 avril mais l'orchestre a diffusé un concert en ligne, comme de nombreux autres formations du pays.

"C'est une époque triste, étrange mais mieux vaut agir que ne rien faire", a déclaré le pianiste russo-allemand Igor Levit. "Faisons entrer la musique de chambre dans le XXIe siècle!" a-t-il lancé de son appartement de Berlin avant de diffuser jeudi soir en direct sur Twitter une interprétation de la Sonate pour piano no21 de Beethoven.

(Bureau de Paris)