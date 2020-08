Coronavirus: Londres va imposer une quatorzaine aux personnes arrivant de France

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Royaume-Uni va imposer une quarantaine de 14 jours aux personnes arrivant de France, a annoncé jeudi soir le ministre britannique des Transports, justifiant cette décision par la résurgence de l'épidémie de coronavirus.

La mesure, qui entrera en vigueur samedi, s'appliquera aussi aux voyageurs en provenance des Pays-Bas, a précisé Grant Shapps. Sont également concernés Monaco, Malte et les îles d'Aruba et de Turks et Caicos.

"Les données montrent que nous devons retirer la France, les Pays-Bas, Monaco, Malte, Turks et Caicos et Aruba de notre liste des 'couloirs de voyage' afin de contenir les taux d'infection", a-t-il tweeté.

"Si vous arrivez au Royaume-Uni après samedi 04h00 (03h00 GMT) de ces destinations, vous devrez vous isoler pendant 14 jours", ajoute-t-il.

(William James; version française Henri-Pierre André)