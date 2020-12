Coronavirus: Londres durcit les restrictions pour la saison de Noël

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a durci samedi les mesures de contrôle pour endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus imposées à des millions de personnes en Angleterre en leur conseillant de rester chez eux

Boris Johnson a dans le même temps revu ses projets d'assouplir les restrictions au moment de Noël.

En raison d'une montée en flèche des cas de contamination en raison d'une nouvelle souche plus contagieuse du virus, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement devait prendre des mesures urgentes.

"Je sais à quel point ce sera décevant", a déclaré Boris Johnson lors d'une conférence de presse. "Aucune autre alternative ne s'offre à moi."

Londres et le sud-est de l'Angleterre, où vit un tiers de la population anglaise, sont actuellement au niveau 3 de surveillance et vont désormais passer au niveau 4, ce qui signifie que les commerces non essentiels vont fermer.

Dans ces zones, la population devra rester chez elle sauf pour des raisons impérieuses comme le travail.

Les centres de loisirs vont aussi fermer et les interactions sociales seront limitées à la rencontre d'une seule autre personne en extérieur.

Les nouvelles mesures entrent en vigueur dimanche.

Boris Johnson avait dit vendredi qu'il espérait ne pas devoir recourir à un troisième confinement après Noël.

Il a aussi dit samedi avoir été informé que le virus circulait plus rapidement dans certaines parties de l'Angleterre en raison d'une nouvelle souche, prenant soin de préciser que rien n'indiquait que cette nouvelle souche soit plus dangereuse ou plus mortelle.

Le conseiller scientifique en chef Patrick Vallance a quant à lui indiqué que cette nouvelle souche ne remettait pas en cause l'efficacité des vaccins, ajoutant que plus de mesures de santé publique seraient nécessaires pour garder cette souche sous contrôle.

Selon lui, malgré cette nouvelle souche, les vaccins pourront apporter une réponse immunitaire au virus.

Le Royaume-Uni a fait état samedi de 27.052 nouveaux cas de contaminations au coronavirus, ainsi que 534 décès, selon des données des autorités.

