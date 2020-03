Coronavirus : Les USA signalent un deuxième décès

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une deuxième personne infectée par le coronavirus est morte dans l'Etat de Washington, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires locales, qui avaient signalé la veille le premier décès lié au virus aux Etats-Unis.

Il s'agit d'un homme septuagénaire qui avait déjà des problèmes de santé, a indiqué le département de santé publique du comté de Seattle and King sur son site internet.

Par ailleurs le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a déclaré dimanche soir qu'un premier cas de contamination au coronavirus a été confirmé dans l'Etat.

S'exprimant sur Twitter, il a indiqué que la personne infectée était une femme âgée d'une trentaine d'années qui revenait d'un voyage en Iran et a été placée en quarantaine à son domicile. D'après le New York Times, citant des représentants non identifiées, elle est résidente de la ville de New York.

Plus de 70 cas de contamination ont été recensés aux Etats-Unis, pour la plupart sur la côte Ouest, mais des cas ont récemment été signalés dans la périphérie de Chicago ainsi qu'à Rhode Island, près de New York.

(David Shepardson, Andrea Shalal; version française Jean Terzian)