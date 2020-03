Coronavirus: Les USA déjà en récession, un million d'emplois menacés

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'impact brutal de la pandémie de coronavirus sur l'activité économique et celle des entreprises a d'ores et déjà fait basculer les Etats-Unis dans la récession et menace un million d'emplois américains, estime le cabinet d'études Oxford Economics dans une note publiée mercredi, tout en prédisant un rebond rapide.

"La pandémie de coronavirus va conduire à des perturbations dans l'activité profondes, étendues et persistantes mais pas permanentes", résume la note.

Oxford table désormais sur une stagnation du produit intérieur brut (PIB) de la première économie mondiale cette année alors qu'il prévoyait jusqu'à présent une croissance de 1,7%.

Sur le seul deuxième trimestre, il estime que le PIB américain pourrait se contracter de 12% en rythme annualisé, ce qui équivaut à un repli de 3% par rapport au premier trimestre.

"Une baisse massive des dépenses sociales et non-contraintes va probablement conduire à la plus forte contraction trimestrielle des dépenses de consommation jamais enregistrée", précise l'étude, tandis que l'investissement des entreprises risque un recul sans précédent depuis la crise financière.

"Au final, nous anticipons une perte de PIB totale de 350 milliards de dollars (320 milliards d'euros) en 2020 et la perte d'environ un million d'emplois", ajoute Oxford.

A l'échelle mondiale, ses projections donnent une stagnation du PIB global au deuxième trimestre avant un rebond rapide vers une croissance de 5% à l'horizon d'un an.

