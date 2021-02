Coronavirus : Les USA autorisent le vaccin de Johnson & Johnson

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le gouvernement américain a autorisé samedi le vaccin contre le COVID-19 développé par Johnson & Johnson (J&J).

La Food and Drug administration (FDA) américaine avait voté vendredi à l'unanimité en faveur de l'autorisation du vaccin.

Le président américain, Joe Biden, a salué l'autorisation avant d'ajouter que "la situation va sûrement empirer avec la propagation des variants" dans un communiqué, appelant la population à pratiquer les gestes barrières et à respecter la distanciation sociale.

"Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais nous ne devons pas baisser notre garde maintenant ou penser que la victoire est inexorable", a-t-il déclaré.

Le vaccin ne nécessite l'administration que d'une seule dose et s'est révélé efficace à 66% pour prévenir les formes modérées à graves de COVID-19 quatre semaines après l'inoculation, et à 100% pour prévenir les hospitalisations et les décès dus au virus.

Les livraisons devraient commencer dimanche ou lundi.

(Julie Steenhuysen; version française Camille Raynaud)