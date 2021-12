Coronavirus: Les USA autorisent le traitement par voie orale de Pfizer

par Dania Nadeem et Carl O'Donnell

(Reuters) - Le régulateur américain du médicament a approuvé mercredi l'utilisation en urgence du traitement antiviral contre le COVID-19 développé par Pfizer pour les personnes à risque âgées de 12 ans et plus, faisant de la gélule le premier traitement à domicile disponible aux Etats-Unis.

Il pourrait s'agir d'un atout dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus alors même que le variant Omicron, considéré comme hautement contagieux, se propage rapidement et est devenu largement majoritaire dans le pays.

Les résultats d'un essai clinique que Pfizer a communiqués le mois dernier et transmis à la FDA montrent que son traitement par voie orale, le Paxlovid, réduit de 89% les risques d'hospitalisation ou de décès chez les personnes susceptibles de développer des formes graves de COVID-19.

D'après le laboratoire, des données récentes obtenues en laboratoire montrent que le traitement conserve son efficacité contre le variant Omicron du coronavirus.

Notant qu'il s'agissait d'une avancée majeure pour rendre le COVID-19 "nettement plus gérable", Amesh Adalja, chercheur de l'Institut John Hopkins, a déclaré qu'il y avait toutefois deux obstacles.

Le nombre de traitements sera "limité dans les prochaines semaines" et, pour être optimal, le traitement nécessite un diagnostic rapide "qui peut être difficile avec les problèmes constants de dépistage qui nous pénalisent", a-t-il dit.

Pfizer a indiqué être en mesure de livrer 180.000 traitements aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année et a revu à la hausse le nombre de traitements qu'il pourra fournir en 2022, à 120 millions contre 80 millions précédemment.

Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a annoncé que 250.000 traitements seraient disponibles dans le pays en janvier, sur les 10 millions de traitements que le gouvernement fédéral a acquis par avance auprès de Pfizer.

Le traitement d'une durée de cinq jours, disponible uniquement sur ordonnance, est composé de deux médicaments antiviraux - le ritonavir, qui était déjà sur le marché, et un nouvel antiviral développé par Pfizer. Il doit être débuté le plus tôt possible après l'apparition de symptômes et un test de dépistage positif du COVID-19.

La FDA examine par ailleurs un traitement par voie orale développé par Merck, dont un essai clinique a montré une efficacité moindre que celui de Pfizer.

(Reportage Dania Nadeem et Ankur Banerjee à Bangalore, Carl O'Donnell et Caroline Humer à New York; version française Jean Terzian)