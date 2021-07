Coronavirus : Les Pays-Bas vont rétablir des restrictions face à la reprise épidémique

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Les Pays-Bas vont rétablir vendredi des restrictions sur la fréquentation des boîtes de nuit, des festivals de musique et des restaurants en raison d'une rapide augmentation des cas de COVID-19 chez les jeunes adultes, rapportent les médias néerlandais.

Le Premier ministre Mark Rutte devrait annoncer ces mesures lors d'une conférence de presse à 18h00 GMT, selon l'agence de presse ANP.

Les Pays-Bas ne devraient pas revenir à un confinement total mais à des mesures ciblées afin de limiter la propagation du coronavirus chez les adolescents et les jeunes adultes.

Selon RTL, les cafés et les bars seront contraints de fermer à minuit, les événements en plein air seront limités à 1.000 personnes et les rassemblements en intérieur seront plafonnés à 500 participants.

Le pays a levé la plupart de ses mesures sanitaires le 26 juin alors que le nombre de cas était en baisse et que près de deux tiers de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19.

Plus de 5.400 nouveaux cas de contamination en 24 heures ont cependant été signalés jeudi, un nombre en nette hausse par rapport aux moins de 1.000 cas enregistrés une semaine plus tôt.

Environ trois quarts des nouvelles contaminations aux Pays-Bas surviennent chez les jeunes et plus de la moitié sont dues au variant Delta, plus contagieux, a déclaré cette semaine le ministre de la Santé, Hugo de Jonge.

(Bart Meijer, version française Lucinda Langlands-Perry)