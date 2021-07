Coronavirus : Les Pays-Bas assouplissent les restrictions de voyage

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Les Pays-Bas ont annoncé lundi l'assouplissement de restrictions mises en place pour lutter contre le COVID-19 afin d'autoriser les voyages vers tous pays de l'Union européenne, dont plusieurs étaient interdits aux Néerlandais en raison de taux élevés d'infections.

Le ministère de la Santé a annoncé que dès mardi les recommandations de voyage pour les Néerlandais ne seront plus basées uniquement sur les taux d'incidence, une mesure qui rendait jusqu'à présent impossibles des vacances en Espagne ou encore au Portugal.

La décision a été rendue possible par un taux de vaccination autour de 50% dans l'ensemble de l'Union et un taux d'occupation hospitalier gérable aux Pays-Bas, a déclaré le ministère dans un communiqué.

A partir du 27 juillet, un avis négatif "ne sera donné qu'aux pays ayant un nouveau variant préoccupant qui n'est pas encore répandu aux Pays-Bas", a-t-il précisé, et partir du 8 août, les voyageurs âgés de 12 ans et plus devront présenter un test négatif avant de rentrer au Pays-Bas en provenance de ces pays.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé la prolongation de l'interdiction des festivals s'étalant sur plusieurs jours, interdiction mise en place le 9 juillet dernier en raison d'une hausse rapide des cas de contamination chez les jeunes adultes, deux semaines seulement après que le pays avait levé la plupart de ses restrictions.

Une décision quant à la tenue ou non du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas à Zandvoort du 3 au 5 septembre prochain est attendue le 13 août.

