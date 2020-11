Coronavirus : Les mesures de confinement aux Pays-Bas prolongées en décembre

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mardi que l'essentiel des mesures de confinement instaurées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus devraient rester en vigueur jusqu'à la mi-décembre, et ce malgré une baisse récente du nombre de nouveaux cas de contamination.

"Nous sommes satisfaits de ce que nous avons accomplis", a déclaré Mark Rutte lors d'une conférence de presse. "Mais si vous regardez ce qu'il se passe dans le reste de l'Europe, le tableau est plutôt noir."

Les représentants de la Santé aux Pays-Bas ont fait état d'une baisse de 15% du nombre de nouveaux cas la semaine dernière.

Plus tôt dans la journée, l'Institut national de la Santé (RIVM) a annoncé avoir recensé 37.706 nouveaux cas la semaine précédant le 17 novembre, un plus bas depuis début octobre.

Cependant "le nombre de personnes testées positives reste très élevé", a ajouté le RIVM, évoquant plus de 150 infections pour 100.000 personnes dans presque toutes les régions du pays.

Les Pays-Bas sont l'un des premiers pays européens à avoir déclaré un deuxième confinement partiel mi-octobre. Le gouvernement de Mark Rutte a durci les conditions de ce confinement le 3 novembre, après une hausse du nombre de cas.

Mark Rutte a déclaré mardi que la sortie de la crise du coronavirus passerait par "des vaccinations de masse, des médicaments efficaces, des tests plus nombreux et plus rapides."

(Toby Sterling; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)