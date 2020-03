Coronavirus : Les hôpitaux d'Ile-de-France saturés "sous 24h ou 48h"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La capacité d'accueil des hôpitaux d'Ile-de-France atteindra ses limites "sous 24h, 48h", a estimé vendredi Frédéric Valletoux, président de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui a lancé un appel à la solidarité nationale.

"Il va falloir aider l'Ile-de-France très clairement parce que ce qui est arrivé au Grand-Est arrive en Ile-de-France et on est aujourd'hui à la limite des capacités, 24 heures, 48 heures", a-t-il déclaré sur BFM TV-RMC. "Il va falloir faire preuve d'extrême solidarité entre les régions, entre les hôpitaux, multiplier les opérations de transfert de patients".

"Si on laisse chaque hôpital se débrouiller tout seul, chaque territoire pris par l'épidémie se débrouiller tout seul, on va vers des catastrophes et ce serait inenvisageable", a-t-il ajouté.

Selon le dernier bilan officiel établi jeudi soir portant sur les remontées des hôpitaux, l'épidémie de coronavirus a fait 1.696 morts et contaminé 29.155 personnes en France, dont 3.375 se trouvent dans un état grave, en réanimation.

