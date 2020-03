Coronavirus : Les fermetures d'écoles inquiètent l'Unesco

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Treize pays ont annoncé des fermetures d'établissements scolaires à l'échelle nationale pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus, ce qui perturbe l'éducation de plus de 290 millions d'élèves, annonce jeudi l'Unesco, qui parle d'un chiffre sans précédent.

"Nous oeuvrons avec les Etats pour assurer la continuité de l'apprentissage pour tous, en particulier pour les enfants et les jeunes défavorisés qui ont tendance à être les plus touchés par les fermetures d'écoles", souligne Audrey Azoulay, directrice générale de l'organisation.

"Si les fermetures temporaires d'écoles pour cause de crise sanitaire ou autre ne sont malheureusement pas nouvelles, l'ampleur et la rapidité de la perturbation actuelle de l'éducation au niveau mondial sont sans précédent et, si elles se prolongent, pourraient menacer le droit à l'éducation", ajoute-t-elle.

L'Unesco a convoqué pour le 10 mars une réunion d'urgence des ministres de l'Education des Etats-membres pour "partager les réponses et les stratégies visant à maintenir la continuité de l'apprentissage et à assurer l'inclusion et l'équité".

En date du 4 mars, 22 pays sur trois continents avaient annoncé ou déjà mis en oeuvre des fermetures d'écoles, selon l'organisme. La mesure a, selon lui, été prise à l'échelle nationale dans 13 d'entre eux, dont la Chine, l'Iran et l'Italie, ce qui concerne 290,5 millions d'élèves de la maternelle au secondaire.

Neuf autres ont mis en oeuvre des fermetures localisées. C'est notamment le cas en France, en Allemagne, en Corée du Sud et aux Etats Unis.

(Jean-Philippe Lefief)