Coronavirus : Les États-Unis maintiennent fermées les frontières avec le Mexique et le Canada

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les frontières terrestres des Etats-Unis avec le Mexique et le Canada vont rester fermées pour les déplacements non-essentiels jusqu'au 21 juillet au minimum, a déclaré dimanche le département américain de la Sécurité intérieure.

Cette prolongation de 30 jours des mesures destinées à empêcher la propagation de la pandémie de coronavirus intervient après que le Canada a annoncé vendredi une décision similaire.

Les restrictions frontalières entre les Etats-Unis et le Canada, en vigueur depuis mars 2020, devaient initialement prendre fin ce lundi.

Dans un communiqué, le département de la Sécurité intérieure a noté "des développements positifs ces dernières semaines" et a indiqué travailler, au côté d'autres agences fédérales américaines, avec le Canada et le Mexique pour "identifier les conditions dans lesquelles les restrictions pourront être assouplies en toute sécurité et de manière durable".

(David Shepardson; version française Jean Terzian)