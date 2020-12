Coronavirus : les Etats européens ferment les frontières avec le Royaume-Uni

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Plusieurs pays européens ont annoncé dimanche qu'ils allaient interrompre leurs connexion, terrestre, maritime et aérienne, avec le Royaume-Uni pour éviter la propagation d'une nouvelle souche de coronavirus détectée dans le pays et considérée comme plus contagieuse.

Les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et la France "pour au moins 48H", ont fait des annonces successives allant de ce sens dimanche. La Pologne va par ailleurs suspendre à compter de lundi soir les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni.

D'autres pays plus éloignés en ont fait de même dans la foulée à commencer par Israël, l'Iran, l'Arabie Saoudite...

Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit tenir ce lundi une réunion d'urgence à Londres pour évoquer les questions de transport international.

Boris Johnson et ses conseillers scientifiques ont fait savoir samedi soir à l'issue d'une conférence de presse que le virus circulait plus rapidement dans certaines parties du Royaume-Uni en raison de la propagation rapide d'une nouvelle souche de coronavirus, à 70% plus contagieuse que la version originelle.

Rien n'indiquait que cette variante du virus était plus dangereuse ou plus mortelle, ont-ils précisé. Mais face à une montée en flèche du nombre de contaminations, le gouvernement britannique a durci les mesures de restriction avant les fêtes de Noël

Voulant éviter une propagation de cette nouvelle souche sur le territoire, les Pays-Bas ont suspendu les vols à compter de dimanche à 05h00 GMT et jusqu'au 1er janvier, au moins.

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a, lui-aussi, fait savoir que la Belgique interdirait par précaution les vols en provenance du Royaume-Uni à partir de ce dimanche minuit pour au moins 24 heures. Cette suspension concerne également les trains Eurostar, a-t-il dit sur la chaîne VRT.

Le gouvernement italien en a aussi fait l'annonce dans la journée estimant devoir "protéger les Italiens".

PAS DE CAS DÉTECTÉS EN FRANCE

La France a décidé la fermeture de la frontière pour "48H au moins" après avoir réuni un conseil de défense en fin d'après-midi de dimanche.

L'Espagne a réclamé une réponse coordonnée avec les membres de l'Union européenne, ou bien se tenait prête à défendre les intérêts de ses concitoyens, selon son gouvernement.

Le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch a souligné dimanche qu'à sa connaissance, la nouvelle souche n'avait pas encore été trouvée sur le territoire français.

"Aucun laboratoire de France ne l'a encore détectée. J'ai passé quelques appels ce matin pour vérifier", a-t-il dit dimanche dans l'émission le Grand Jury, de RTL, Le Figaro et LCI, tout en ajoutant que cela ne voulait pas dire que cette souche n'avait pas commencé à atteindre la France.

DU TEMPS POUR S'EN SORTIR

Le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, a laissé entendre dimanche que les nouvelles mesures de restriction au Royaume-Uni - qui concernent près d'un tiers de la population - resteraient en vigueur tant que la campagne de vaccination ne serait pas largement déployée.

"Il va falloir du temps pour s'en sortir", a dit le ministre sur Sky News. "Nous devons surtout faire en sorte qu'une majeure partie de la population soit vaccinée pour être protégée. Etant donné la rapidité avec laquelle se répand la nouvelle souche de coronavirus, cela va être très difficile de la contrôler tant que le vaccin ne sera pas accessible à tous".

Londres et le sud-est de l'Angleterre sont actuellement au niveau 3 de surveillance et devaient passer dimanche au niveau 4, le plus élevé, entraînant la fermeture des commerces non essentiels.

Dans ces zones, la population doit rester à domicile, sauf pour des raisons impérieuses comme le travail.

Quelques instants après les annonces du gouvernement, des Londoniens se sont précipités dans les gares pour se rendre auprès de leurs familles pour les fêtes de Noël - un comportement que Matt Hancock a qualifié "d'irresponsable".

Le ministre des Transports Grant Shapps a exhorté la population soumise à ces restrictions à ne pas voyager. Des renforts policiers ont été envoyés pour contrôler les déplacements.

(Bureaux de Reuters en Europe, version française Caroline Pailliez, édité par Matthieu Protard)