Coronavirus : Les écoles devraient fermer avec une semaine d'avance aux Pays-Bas

AMSTERDAM (Reuters) - Les écoles des Pays-Bas devraient fermer avec une semaine d'avance pour les vacances de Noël en raison d'une hausse des infections au COVID-19 et de la saturation des hôpitaux, confrontés à un afflux de patients, a rapporté mardi la chaîne de télévision néerlandaise RTL.

Les établissements fermeraient au plus tard le 21 décembre afin d'éviter que les enfants, groupe dont les niveaux d'infection sont particulièrement élevés, ne contaminent les membres les plus âgés de leur famille pendant la période des fêtes, a dit la chaîne, citant des sources gouvernementales.

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, devrait officialiser cette mesure lors d'une conférence de presse prévue à 18h00 GMT.

Il devrait également annoncer une prolongation des restrictions en vigueur depuis le 28 novembre, notamment la fermeture de tous les restaurants, bars, commerces non essentiels et autres lieux publics entre 17h00 et 05h00.

Les hôpitaux néerlandais ont reçu l'ordre de reporter toutes les opérations non urgentes pendant des semaines afin de libérer des lits dans les unités de soins intensifs pour les patients atteints du Covid-19.

