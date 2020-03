Coronavirus : Les concerts de Madonna à Paris annulés

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les concerts de Madonna prévus les 10 et 11 mars à Paris ont été annulés, annonce lundi son promoteur Live Nation.

"Faisant suite à l'arrêté ministériel et la décision de la préfecture d'annuler tout événement de plus de 1.000 personnes, c'est avec profond regret que nous annonçons l'annulation des deux derniers shows de MADAME X, précédemment reportés aux 10 et 11 mars", dit-il dans un communiqué.

(Jean-Philippe Lefief)