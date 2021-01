Coronavirus : Les combinaisons de vaccins possibles à titre exceptionnel en Grande-Bretagne

Crédit photo © Reuters

par Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - Le Royaume-Uni va autoriser la combinaison de différents vaccins contre le coronavirus sous certaines conditions, en dépit du manque de preuves scientifiques de l'efficacité d'une telle association, montre un document officiel.

Si "le même vaccin n'est pas disponible ou si le premier produit reçu est inconnu, il est raisonnable de proposer une dose du produit disponible localement afin d'achever le processus", explique ce document rendu public jeudi.

Mary Ramsay, responsable des campagnes d'immunisation à la direction de la santé publique d'Angleterre, a précisé que ce scénario ne s'appliquerait que dans des circonstances très exceptionnelles.

"Tous les efforts possibles doivent être entrepris pour administrer le même vaccin mais lorsque cela n'est pas possible, il est préférable d'administrer une deuxième dose d'un autre vaccin plutôt que rien du tout", a-t-elle dit.

La Grande-Bretagne, où l'épidémie a déjà fait plus de 74.000 morts, a été l'un des premiers pays au monde à lancer une campagne de vaccination contre le COVID-19, et le premier à autoriser en urgence le vaccin de Pfizer-BioNTech puis celui d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford.

Ces deux vaccins sont censés être administrés en deux injections à quelques semaines d'intervalle mais ils ne sont pas censés être associés l'un à l'autre.

Dans le document publié jeudi, les autorités reconnaissent qu'"il n'y a pas de preuve de l'interchangeabilité des vaccins contre le COVID-19 même si des études sont en cours". Mais elles ajoutent que si un patient ayant reçu une première injection est exposé à "un risque immédiat élevé ou est considéré comme susceptible de ne pas se présenter de nouveau pour une deuxième injection, il peut recevoir un vaccin différent".

