Coronavirus : Les autorités sanitaires européennes demandent aux Etats membres à "agir immédiatement"

LONDRES (Reuters) - Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a invité vendredi les Etats membres à prendre immédiatement des mesures décisives de lutte contre la propagation du coronavirus pour éviter un engorgement de leurs services médicaux.

La vulnérabilité des populations reste élevée dans la plupart des régions, avec une immunité inférieure à 15% et un taux de mortalité global en hausse depuis plus d'un mois, dit-il dans son dernier point sur la situation.

"L'impact en termes de pression sur les services de santé et la mortalité devient de plus en plus évident", a souligné Andrea Ammon, directrice de l'ECDC. "Avec des niveaux élevés de transmission communautaire, la protection des personnes vulnérables devient plus difficile (...) Une action de santé publique forte est nécessaire pour écarter le risque de débordement imminent des systèmes de santé", a-t-elle ajouté.

Les autorités sanitaires françaises ont fait état jeudi de 41.622 nouveaux cas - un chiffre sans précédent depuis le début de l'épidémie - et le total dépassera le million vendredi.

