Coronavirus : Les aides sociales automatiquement renouvelées en France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le versement des aides sociales en France comme le RSA ou l'allocation adulte handicapés sera automatiquement renouvelé pendant l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement.

"La solidarité nationale doit se poursuivre, surtout en période épidémique (...). Le versement des aides sociales par les caisses d'allocations familiales (CAF) sera assuré et (...) la continuité des droits sera garantie", a déclaré le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales dans un communiqué.

"Tous ceux qui doivent faire maintenant ou prochainement une déclaration trimestrielle de ressources sont encouragés à le faire par internet. Cependant, toute personne dans l'incapacité de renouveler sa déclaration trimestrielle auprès des services des CAF verra le versement des prestations auxquelles elle avait droit jusqu'alors automatiquement renouvelé", a-t-il dit.

Cette mesure concerne en particulier le RSA (revenu de solidarité active), le revenu de solidarité (RSO) dans les outremers, l'allocation adulte handicapés (AAH), l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), et l'ensemble des aides sociales versées sous condition de ressource par les CAF.

Les aides au logement seront automatiquement maintenues, a ajouté le ministère, et les droits à l'allocation adulte handicapés (AAH) et à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) qui arriveraient à échéance seront automatiquement prorogés de six mois.

Les droits à la complémentaire santé solidaire et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé dont le bénéfice expirera au cours des prochains mois seront prolongés jusqu'au 1er juillet 2020, a-t-il encore précisé.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)