Coronavirus : Le variant Delta amorce une décrue en France, dit Véran

PARIS (Reuters) - Le variant Delta du coronavirus semble refluer en France à la faveur notamment des mesures instaurées pour tenter de limiter la propagation du COVID-19, a déclaré lundi Olivier Véran.

"Il semble manifeste que désormais le variant Delta ait amorcé une diminution, ce qui était attendu, peut-être par un phénomène de compétition avec le variant Omicron qui est plus contagieux et plus certainement du fait des mesures que nous avons mises en place, notamment le télétravail", a déclaré le ministre de la Santé lors d'une audition au Sénat sur le projet de pass vaccinal.

"Je reste prudent (...) mais ce serait une nouvelle rassurante pour nos [services de] réanimation d'ici 10 à 15 jours", a ajouté Olivier Véran, en précisant que l'essentiel des personnes hospitalisées en raison du variant Delta n'étaient pas vaccinées ou étaient immuno-déprimées.

Concernant le variant Omicron du coronavirus, dont plusieurs études ont montré qu'il était plus transmissible mais moins dangereux que les précédentes souches, Olivier Véran s'est gardé d'avancer un pronostic sur son évolution en raison de la forte augmentation du nombre de tests réalisés en France.

"Nous verrons dans les prochains jours si (...) nous atteignons un pic et si cela entraîne une baisse [des contaminations] ou bien si cela fait comme Delta, on atteint un plateau, ce qui ne serait pas une excellente nouvelle. Je reste extrêmement prudent de ce point de vue là", a déclaré Olivier Véran.

Le ministre a indiqué que plus de 11 millions de tests de dépistage du COVID avaient été réalisés la semaine dernière, un record dans le pays, sans comptabiliser les auto-tests.

