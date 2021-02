Coronavirus : Le variant anglais dans 15% à 20% des cas en Ile-de-France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le variant anglais est désormais présent dans 15% à 20% des cas de contaminations en Ile-de-France, a déclaré Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), sur FranceInfo.

"On a les premiers résultats en région parisienne, qui ne sont pas bons. On était à 6% le 7 janvier, on est monté à 15 ou 20% la semaine dernière", a-t-il déploré, soulignant qu'il s'agissait d'"une croissance exponentielle".

Rémi Salomon plaide par conséquent pour un reconfinement, au moins territorialisé, et un rallongement de la durée des vacances.

"Compte tenu de ce qui se passe dans les hôpitaux, il faut fermer les écoles pendant trois semaines, un mois, puis les rouvrir", a-t-il dit.

La France a enregistré 4.347 nouveaux cas confirmés de contaminations par le coronavirus en 24 heures, selon les dernières données disponibles lundi soir.

(Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)