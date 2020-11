Coronavirus : Le vaccin russe Sputnik V coûtera moins de 20 dollars

Crédit photo © Reuters

par Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - Le vaccin russe Sputnik V contre le COVID-19, dont plus d'un milliard de doses doivent être produites l'an prochain, coûtera moins de 20 dollars (moins de 17 euros) par personne à l'étranger.

Le vaccin, qui comporte deux doses injectables sera en revanche gratuit pour les citoyens russes, selon un communiqué officiel publié sur le compte Twitter de Sputnik V.

Kirill Dmitriev, le directeur du RDIF, avait indiqué auparavant à Reuters que Sputnik V serait bien meilleur marché que celui de ses rivaux, pour une efficacité similaire.

Le vaccin russe sera effectivement moins cher que celui de Pfizer-BioNTech (15,5 euros par injection) mais plus coûteux que celui produit par AstraZeneca, qui sera disponible en Europe à un prix de 2,5 euros par injection.

Moscou a été critiqué par certains scientifiques occidentaux qui l'accusent de ne pas avoir respecté toutes les procédures afin d'accélérer la sortie de ce vaccin, ce que la Russie conteste.

Selon le RDIF et le Centre National Gamaleya, des essais cliniques basés sur 39 cas confirmés et 18.794 patients qui ont reçu deux doses montrent que Sputnik V présente un taux d'efficacité de 91,4% au 28e jour et de 95% au 42e jour.

(Rédaction de Moscou, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)