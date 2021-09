Coronavirus : Le vaccin Pfizer/BioNTech est sûr et efficace chez les enfants

par Michael Erman

(Reuters) - Pfizer et BioNTech prévoient de demander dès que possible l'autorisation aux États-Unis, en Europe et ailleurs de leur vaccin contre le COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans, les études ayant démontré une réponse immunitaire robuste chez cette tranche d'âge.

Les sociétés ont déclaré que le vaccin a entraîné une réponse immunitaire chez les enfants de 5 à 11 ans dans leur essai clinique de phase II/III qui correspond à ce qu'elles avaient précédemment observé chez les jeunes de 16 à 25 ans.

"Depuis juillet, les cas de COVID-19 chez les enfants ont augmenté d'environ 240% aux États-Unis, ce qui démontre la nécessité de la vaccination", a déclaré Albert Bourla, directeur général de Pfizer, dans un communiqué de presse.

De hauts responsables américains de la Santé pensent que le vaccin de Pfizer contre le COVID-19 pourrait être autorisé aux Etats-Unis pour les enfants âgés de 5 à 11 ans d'ici fin octobre, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Les hospitalisations et les décès dus au COVID-19 ont bondi aux États-Unis ces derniers mois en raison du variant Delta, hautement contagieux. Les cas chez les enfants sont également en hausse même si rien ne prouve pour l'instant que le variant Delta serait plus dangereux pour les plus jeunes.

Le vaccin Pfizer/BioNTech, appelé Comirnaty, est déjà autorisé chez les enfants à partir des 12 ans dans de nombreux pays, aux États-Unis et dans l'Union européenne notamment.

Les deux groupes espèrent obtenir des données sur l'efficacité du vaccin chez les enfants âgés de 2 à 5 ans et les enfants âgés de 6 mois à 2 ans dès le quatrième trimestre de cette année.

Les autorités américaines de régulation devraient autoriser en début de semaine une troisième dose de rappel du vaccin Pfizer pour les Américains plus âgés et à risque.

(Reportage Michael Erman, version française Federica Mileo)