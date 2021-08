Coronavirus: Le vaccin Pfizer-BioNTech définitivement approuvé aux USA

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, a approuvé lundi définitivement le vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech pour les personnes âgées de plus de 16 ans, premier vaccin contre la maladie à recevoir une telle approbation.

Le vaccin, administré à plus de 204 millions de personnes aux Etats-Unis, avait déjà reçu en décembre une autorisation dite d'"urgence".

Les autorités sanitaires espèrent désormais avec ce feu vert définitif convaincre davantage de personnes aux Etats-Unis de se faire vacciner contre le COVID-19 dans un contexte de propagation du variant Delta, plus transmissible.

Les deux autres vaccins contre le COVID-19 approuvés par la FDA, ceux de Moderna et de Johnson & Johnson, sont encore au stade de l'autorisation temporaire.

"Alors que des millions de personnes ont déjà reçu en toute sécurité des vaccins contre le COVID-19, nous estimons que pour certains, l'approbation d'un vaccin par la FDA peut désormais constituer un motif supplémentaire pour aller se faire vacciner", a commenté Janet Woodcock, commissaire intérimaire à la Food and Drug Administration.

A ce stade, environ 51% des Américains sont complètement vaccinés contre la maladie.

Le feu vert définitif de la FDA s'appuie sur des données actualisées de l'essai clinique du laboratoire américain.

"Sur la base des données de suivi à plus long terme que nous avons soumises, l'approbation accordée aujourd'hui pour les personnes âgées de 16 ans et plus confirme l'efficacité et la sécurité en matière d'innocuité de notre vaccin", a réagi pour sa part Albert Bourla, directeur général de Pfizer, cité dans un communiqué.

Le vaccin du duo Pfizer-BioNTech sera désormais commercialisé sous le nom de Comirnaty, a précisé la FDA.

(Reportage Michael Erman à New Jersey et Manas Mishra à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)