Coronavirus: Le seuil des 1.000 personnes s'applique à Roland-Garros, dit Castex

PARIS - Le tournoi de tennis de Roland-Garros ne pourra pas accueillir plus de 1.000 personnes par jour, organisateurs, joueurs et entraîneurs compris, au lieu des 5.000 espérés, a annoncé jeudi Jean Castex.

"Nous appliquerons à Roland-Garros les mêmes règles qu'ailleurs. On passe de 5.000 à 1.000", a dit le Premier ministre sur France 2.

Face à l'accélération des nouvelles contaminations par le nouveau coronavirus, le gouvernement a décidé mercredi de durcir les restrictions de rassemblements dans les régions parmi les plus touchées, notamment Paris, où, à partir de lundi, ils ne pourront plus réunir plus de 1.000 personnes contre 5.000 auparavant.

Une incertitude demeurait toutefois pour Roland-Garros, tournoi du Grand Chelem, qui commence dimanche à Paris, pour deux semaines.

