Coronavirus : Le salon auto de Genève pour un contrôle des exposants

FRANCFORT (Reuters) - Les organisateurs du salon automobile de Genève ont demandé mardi aux exposants issus des zones infectées par le coronavirus d'effectuer des contrôles sanitaires avant leur arrivée la semaine prochaine en Suisse et ont promis d'intensifier leurs efforts pour éviter un risque de contamination pendant l'événement.

Cette annonce survient après l'annulation ou le report de plusieurs manifestations dans le monde, dont le salon automobile de Pékin et le Mobile World Congress de Barcelone, en raison des craintes suscitées par le virus parti de Chine qui a fait plus de 2.600 morts.

"Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus qui frappe la Chine, Palexpo SA observe attentivement la situation et ses possibles implications", a déclaré l'organisateur du salon de Genève.

"Les organisateurs encouragent les exposants des zones à risque à s'assurer que leur personnel réussisse les tests de contrôles nécessaires et ne présente aucun symptôme d'infection dans les 14 jours précédant leur arrivée en Suisse, afin d'éviter tout risque de propagation."

Palexpo a ajouté être en contact régulier avec la direction générale de la santé (DGS) et le canton de Genève ainsi que son conseiller médical pour élaborer un plan d'action sanitaire modulable en temps réel.

Parmi les visiteurs et les exposants au salon de Genève, figurent l'administrateur délégué de Ferrari Louis Camilleri et les dirigeants de la marque Smart, coentreprise entre l'allemand Daimler et le chinois Geely.

