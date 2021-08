Coronavirus : Le rappel vaccinal "n'est pas un luxe" dit le directeur de l'OMS pour l'Europe

Crédit photo © Reuters

COPENHAGUE (Reuters) - Une troisième dose de vaccin contre le COVID-19 permet d'assurer la sécurité des personnes les plus vulnérables et n'est "pas un luxe", a déclaré lundi le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Europe, Hans Kluge.

Au début du mois, l'OMS a déclaré ne pas disposer de données indiquant la nécessité de procéder à des injections de rappel, réaffirmant que cet mesure aggraverait encore l'inégalité dans la distribution des vaccins entre les pays riches et ceux à faible revenu.

"Une troisième dose de vaccin n'est pas un rappel de luxe (que l'on) retire à quelqu'un qui attend toujours un premier vaccin. Il s'agit essentiellement d'un moyen de préserver la sécurité des plus vulnérables", a déclaré Hans Kluge lors d'un point de presse.

"Nous devons être un peu prudents avec la piqûre de rappel, car il n'y a pas encore assez de preuves", a-t-il souligné.

"Mais de plus en plus d'études montrent qu'une troisième dose permet de protéger les personnes vulnérables, et c'est ce que font de plus en plus de pays dans notre région", a-t-il poursuivi.

Hans Kluge a également exhorté les pays européens disposant d'un excédent de vaccins à le partager avec d'autres pays, notamment ceux d'Europe de l'Est et d'Afrique.

Il a ajouté que l'augmentation des taux de transmission du coronavirus en Europe au cours des deux dernières semaines, à laquelle s'ajoute le faible niveau de vaccination dans certains pays, était "très préoccupante".

