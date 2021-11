Coronavirus: Le rappel vaccinal à 5 mois élargi samedi à l'ensemble de la population adulte en France

par Myriam Rivet

PARIS (Reuters) - La campagne de rappel vaccinal contre le COVID-19 va être élargie dès samedi à l'ensemble de la population adulte, et ce dès cinq mois après la dernière injection, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'une conférence de presse.

Au total, 19 millions de Français sont invités dès aujourd'hui à se faire administrer cette dose de rappel, a-t-il dit en précisant que la France disposait de suffisamment de vaccins pour faire face à la demande.

"Nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination existants et ce dès ce week-end car la vaccination en rappel pour les adultes est ouverte à compter de ce samedi", a noté Olivier Véran.

Lancée en septembre pour les 65 ans et plus et les personnes à risques, la campagne de rappel de la vaccination devait être élargie début décembre aux 50 ans et plus mais face à une cinquième vague épidémique qui s'annonce "plus longue et plus forte" que la quatrième, le gouvernement a décidé de l'élargir et de l'accélérer.

Pour tenter d'endiguer la recrudescence des contaminations, le gouvernement a également décidé de durcir le pass sanitaire et d'étendre l'obligation du port du masque.

La validité des tests PCR a également été réduite à 24 heures, contre 72 heures précédemment et le port du masque sera de nouveau obligatoire dans tous les lieux publics fermés.

